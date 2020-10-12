توزيع مساعدات غذائية على 2500 من الأسر التي هجرها الإرهاب من إدلب

حماة-سانا

وزع مركز التنسيق الروسي في حميميم بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية والأهلية بإدلب مساعدات غذائية على 2500 أسرة مهجرة من محافظة إدلب من المقيمين في مدينة حماة.

وأوضح المشرف على المبادرة عضو مجلس الشعب فؤاد علداني لمراسل سانا أن الهدف مساعدة الأسر المتضررة من الإرهاب على تحمل أعباء المعيشة في ظل الظروف الراهنة مبيناً أن المرحلة المقبلة تتضمن توزيع مساعدات أخرى في الريف المحرر من محافظة إدلب تشمل أكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة.

وأشارت المهندسة عبير أبو حجر مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن اختيار أسماء الأسر المستفيدة من المساعدات تم بالتعاون مع مختلف الفعاليات والجهات الحكومية لضمان الوصول إلى الأسر المتضررة من الإرهاب والأكثر حاجة.