معبد أثري من العصر النبطي في حبران بالسويداء

السويداء-سانا

يقع معبد (حبران) في ريف السويداء الجنوبي في إحدى أجمل قرى المحافظة وأكثرها خصباً خلف البساتين المحملة بأشهى أنواع التفاح ودوالي العنب مشكلاً منظراً طبيعياً مثيراً للدهشة يغري العابرين بالتوقف للاستمتاع بسحره ورؤية معالمه.

رئيس دائرة آثار السويداء الدكتور نشأت كيوان بين لنشرة سانا سياحة ومجتمع أن قرية حبران تضم عدداً من المواقع الأثرية المهمة ومن بينها أطلال المعبد الذي يعود تاريخ بنائه إلى منتصف القرن الثاني الميلادي في العام 155م لافتاً إلى أن المعبد الذي تم تأسيسه وبناؤه في الفترة النبطية يتميز بواجهاته ذات الزخرفة المعمارية والتي قام برسمها عالم الآثار بتلر عندما زار المنطقة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ووثق آثارها.