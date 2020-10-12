مركز فيق الثقافي يحتضن شعراء وأدباء في أمسية تشرينية

دمشق-سانا

الهم الوطني والتغني بانتصارات تشرين وبطولات الجيش العربي السوري هما السمة البارزة التي ميزت ملتقى تشرين الأدبي الذي استضافه مركز فيق الثقافي بمساكن برزة.

الملتقى الذي أقامته مديرية ثقافة القنيطرة تحت عنوان أمسية تشرينية بدأه الشاعر الطبيب محمد سعيد العتيق فقرأ نصوصا تنوعت بين الموزون والنثري بعنوان تراتيل مطر يصلي وجمرة الثلج ورحلة المجاز الذي تميز بلغته الشعرية العالية.

الشاعر أمير سماوي تغنى في نثرية مطولة بجبل الشيخ والوطن تميزت برمزيتها ومعانيها العميقة اضافة الى قصيدة عمودية وجدانية غزلية.

القاص والشاعر رياض طبرة شارك بقصائد موزونة ليؤكد مقدرته الشعرية إضافة إلى كتابة القصة منها نص بعنوان أنا وقصيدتي مستخدما لغة وجدانية وصورا رمزية.

كما شاركت الشاعرة رنا محمود بمجموعة نصوص نثرية تغنت فيها بالوطن والمرأة والإنسان منها نص محكي بعنوان “يا راسب بدرب الوفا” وقصيدتان.. على أطراف ضفيرتي وقاسيون ومرايا وطن.

وشارك الأديب محمد الحفري بقصة قصيرة بعنوان عظمة الصوت عالج فيها الهم الوجداني والاجتماعي والعلاقات الانسانية بين الرجل والمرأة.

واختتم الملتقى الأمسية بقصة قصيرة للقاص عماد نداف بعنوان التحولات.. حدث غدا تناول فيها ضغط الحياة الاجتماعية على الإنسان وكيف يتغير بمقتضى الظروف والقيم الاخلاقية التي ضاعت عند البعض.

أدار الملتقى أحمد على محمد رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب في القنيطرة.

بلال أحمد