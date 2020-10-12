مبادرات شبابية لزيادة المساحات الخضراء في السويداء

السويداء-سانا

رغم عمره الزمني الذي لم يتجاوز الثلاثة أعوام استطاع فريق “غو غرين” الشبابي التطوعي أن يحقق حضوراً في محافظة السويداء من خلال مبادراته العديدة التي بلغت نحو ثماني مبادرات وشملت حملات النظافة والتشجير وفرز النفايات وتأهيل الحدائق بهدف نشر الفكر الزراعي الواعي وصولاً إلى بيئة خضراء صحية ومتعافية.

الفريق الذي انطلق في مطلع عام 2018 بهمة مجموعة من طلبة كلية الهندسة الزراعية وعدد من الخريجين الجدد بدأ خطواته الأولى وفق مسؤولة القسم الإعلامي بالفريق المهندسة نيفين خزعل بمبادرة حملت عنوان “أفكار وأياد” والتي تضمنت تأهيل حديقة كلية الزراعة في بلدة المزرعة بالسويداء وزراعة ما يقارب 400 شتلة بمشاركة طلاب الكلية.

وتشير خزعل إلى أن المبادرة الثانية للفريق الذي يضم حالياً نحو 100متطوع كانت بعنوان “شجرتي الأولى” وتم خلالها تنظيف إحدى الحدائق وزراعة أشجار الدلب وبعض النباتات لتتوالى الأفكار والمبادرات لزراعة شجرة الميلاد أواخر عام 2018 ومبادرة لتعليم نحو 200 طفل زراعة النباتات والعناية بها.

وتقول خزعل إن هذه المبادرة تهدف إلى خلق جيل مسؤول أمام بيئته وذلك من خلال معرفة أهمية الزراعة فالحياة لا تقوم دونها ولا يمكن للإنسان العيش بلا نتاج هذه المهنة والأمن الغذائي والاقتصادي اليوم يعتمد على الزراعة.

وحديثاً نفذ الفريق مبادرة “أبجديتنا خضراء” وتضمنت إعادة تأهيل حديقة مديرية الثقافة بمدينة السويداء على مساحة 225 متراً مربعاً وزراعتها بنحو 350 شتلة من النباتات الطبية ونباتات الزينة وتركيب شبكة ري وتنقيط وتم خلالها استقطاب متطوعين جدد.

بدوره أشار مسؤول قسم التصميم في الفريق هادي الأشقر إلى أن تجربته التطوعية كانت غنية واكتسب منها الخبرة العملية وساهمت في تطوير مهاراته لافتاً إلى أن الفريق وبالرغم من الصعوبات التي تواجهه يعمل بكل شغف وحب لترك بصمة جميلة في بلدنا وأصبح اليوم عبارة عن عائلة تكبر بالصداقة والعمل.

سهيل حاطوم