القوات العراقية تقبض على أربعة من إرهابيي داعش في كركوك ونينوى

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية المشتركة اليوم القبض على أربعة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظتي كركوك ونينوى.

وأشارت قيادة قوات الشرطة الاتحادية فى بيان نقله موقع السومرية نيوز إلى أن قطعات الفرقة الآلية بالشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي مطلوب وفق المادة 4 إرهاب بعملية نفذتها بالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة بعد ورود معلومات عن وجوده في منطقة حي الفيلق بمحافظة كركوك.

كما أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض اليوم على ثلاثة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين لانتمائهم لتنظيم “داعش”.

وأعلنت قوات الأمن العراقية أمس عن تدمير أوكار لتنظيم “داعش” الإرهابي واعتقال إرهابي في محافظة كركوك.