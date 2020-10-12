ميزان المعاملات الجارية التركي يسجل عجزاً بـ 631ر4 مليارات دولار في آب الماضي

أنقرة-سانا

سجل ميزان المعاملات الجارية التركي عجزاً بقدر 631ر4 مليارات دولار خلال شهر آب الماضي.

ونقلت رويترز عن البنك المركزي التركي قوله اليوم إن عجز ميزان المعاملات الجارية في آب زاد إلى 631ر4 مليارات دولار ما يزيد عن توقع رويترز لعجز عند 6ر4 مليارات دولار.

وكان عجز ميزان المعاملات الجارية بلغ في تموز الماضي 943ر1 مليار دولار.

يشار إلى أن النظام التركي يعاني أزمات اقتصادية متلاحقة حيث يتواصل تدهور العملة التركية وانهيارها بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية التي تشهدها تركيا وخاصة خلال الفترة الأخيرة جراء الإجراءات القمعية التي يمارسها نظام رجب طيب أردوغان والتي أدت إلى ارتدادات اقتصادية بينها تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.