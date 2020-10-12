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فيروس كورونا يودي بحياة أكثر من مليون و80 ألف شخص حول العالم

2020-10-11

عواصم-سانا

أودى فيروس كوورنا المستجد بحياة أكثر من مليون و80 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفقا لموقع وورلد ميتر الأمريكي.

وذكر الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون أن إجمالي الاصابات بفيروس كورونا حول العالم لغاية الآن وصل إلى 37703001 إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1080436 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 28285782 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث الاصابات والوفيات بتسجيلها 219675 حالة وفاة من أصل 7986050 إصابة تليها الهند مع تسجيل 109184 حالة وفاة من أصل 7119300 إصابة ثم  البرازيل بتسجيلها .

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