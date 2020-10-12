SCS-NET

فرنسا والبرتغال تتعادلان دون أهداف في دوري الأمم الأوروبية

2020-10-11

باريس-سانا

تعادلت فرنسا مع ضيفتها البرتغال دون أهداف في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم.

وفي مواجهة فشلت في الارتقاء لمستوى التوقعات بين بطلة العالم ونظيرتها بطلة أوروبا لم يشهد الشوط الأول سوى تسديدة واحدة على المرمى من أنطوان غريزمان ذهبت إلى يد الحارس روي باتريسيو.

وكاد كريستيانو رونالدو أن يخطف الفوز للبرتغال لكن تسديدته غيرت اتجاهها وأنقذها هوغو لوريس حارس فرنسا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان رونالدو قريبا من افتتاح التسجيل في الشوط الأول لكن المدافع لوكا هرنانديز ألقى بجسده أمامه لتصطدم به الكرة.

انظر ايضاً

رونالدو يعتزم اعتزال كرة القدم بعد كأس العالم 2022

لشبونة-سانا أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عزمه اعتزال لعب كرة القدم بعد بطولة كأس العالم …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved