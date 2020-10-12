فرنسا والبرتغال تتعادلان دون أهداف في دوري الأمم الأوروبية

باريس-سانا

تعادلت فرنسا مع ضيفتها البرتغال دون أهداف في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم.

وفي مواجهة فشلت في الارتقاء لمستوى التوقعات بين بطلة العالم ونظيرتها بطلة أوروبا لم يشهد الشوط الأول سوى تسديدة واحدة على المرمى من أنطوان غريزمان ذهبت إلى يد الحارس روي باتريسيو.

وكاد كريستيانو رونالدو أن يخطف الفوز للبرتغال لكن تسديدته غيرت اتجاهها وأنقذها هوغو لوريس حارس فرنسا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان رونالدو قريبا من افتتاح التسجيل في الشوط الأول لكن المدافع لوكا هرنانديز ألقى بجسده أمامه لتصطدم به الكرة.