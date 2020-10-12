مهرجان قوس قزح يفتتح دورته السادسة بمشاركة فرق جديدة

دمشق-سانا

افتتح مهرجان قوس قزح للتراث دورته السادسة على خشبة مسرح مجمع دمر الثقافي بعروض راقصة للفرقة الفنية التابعة للجمعية الخيرية الشركسية.

وتميز افتتاح المهرجان المقام بالتعاون بين وزارة الثقافة وأجنحة الشام للطيران باستعراضه للتراث الشعبي الشركسي الموسيقي والراقص تعبيراً عن التنوع الثقافي في سورية وغناها الفكري والحضاري.

وكرم المهرجان عدداً من الجهات والشخصيات على مساهمتها في إنجاح مهرجان قوس قزح على مدى ست دورات وهي شركة أجنحة الشام وفرق أجيال للمسرح الراقص وبارمايا للتراث السرياني وكارني للتراث الأرمني والمهرة للمسرح الراقص واشتي للتراث والفنية للجمعية الخيرية الشركسية والمايسترو نزيه أسعد.

المايسترو أسعد نوه في تصريح لسانا بتكريم المهرجان للمهتمين بالفن والتراث ما يشكل دافعاً لهم للاستمرار في العطاء.

الإعلامي ادريس مراد مدير المهرجان بين أن المهرجان هذا العام أغنى بعروضه من الدورات السابقة ولاسيما مع مشاركة فرقتين جديدتين لأول مرة هما كارني الأرمنية القادمة من حلب التي قدمت عروضاً عالمية في مختلف البلدان إضافة إلى فرقة المهرة التي تقدم التراث السوري بشكله المتطور.

بلال أحمد