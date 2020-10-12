رونالدو يعتزم اعتزال كرة القدم بعد كأس العالم 2022

لشبونة-سانا

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عزمه اعتزال لعب كرة القدم بعد بطولة كأس العالم 2022.

ونقلت شبكة “اسبن” العالمية عن رونالدو قوله في تصريح مقتضب إن “كأس العالم 2022 سيكون البطولة الأخيرة لي في كرة القدم” وذلك بعد سنوات طويلة مع منتخب البرتغال وفرق مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي حالياً.

وشارك رونالدو 35 عاماً مع منتخب بلاده في بطولات كأس العالم 4 مرات في 2006 و2010 و2014 و2018 وكانت أبرز إنجازاته في المونديال التأهل إلى نصف النهائي في مونديال 2006 بألمانيا.

كما توج رونالدو مع منتخب بلاده بلقب بطل كأس أمم أوروبا “يورو 2016” لأول مرة في تاريخه.