عرض راقص لفرقة بالو في ختام احتفالية (تراثي ذاكرتي وهويتي)

حمص-سانا

قدمت فرقة “بالو “للرقص الكلاسيكي والمعاصر مجموعة من اللوحات الراقصة مع أنغام موسيقا تراثية على مسرح دار الثقافة في مدينة حمص مع ختام احتفالية “تراثي ذاكرتي وهويتي”.

ورغم تنوع الرقصات التي قدمتها الفرقة بقيادة المدربتين اليسار نسطة وانجيلا نسطة إلا أنها استوحت حركاتها من الفن السوري الأصيل لتكون خير ختام للاحتفالية التي أقامتها مديرية ثقافة حمص على مدى يومين بمناسبة عيد الطفل العربي.

صبا وسوف رئيسة قسم الاطفال في ثقافة حمص أوضحت لـ سانا الثقافية أن فعاليات يوم الطفل العربي تميزت هذا العام بحضور جماهيري لافت إضافة إلى غنى الفعاليات بالأنشطة الثقافية التي تنمي في الطفل تمسكه بتراث أجداده الأصيل والافتخار به لأنه سيبقى بصمة مضيئة في التاريخ والمستقبل.

وعبر عدد من الأطفال وذويهم عن إعجابهم بمهارات الفرق المشاركة في الفعاليات.

وكان اليوم الأول من الاحتفالية تضمن عدة فعاليات لفرق فلكلورية ومعرضاً تراثيا للحرف اليدوية وحفلا فلكوريا راقصاً لفرقة نيرفانا على مسرح دار الثقافة بالمدينة.