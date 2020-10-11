التجارة الداخلية تعلن عن فتح حساب (مساعدات متضرري الحرائق) في المصرف التجاري السوري

دمشق-سانا

تنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمساعدة المتضررين من الحرائق التي طالت أراضيهم وممتلكاتهم وللتخفيف من معاناتهم والخسائر والأضرار التي لحقت بهم أعلنت الوزارة اليوم عن فتح حساب جار لدى المصرف التجاري السوري بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية تحت مسمى (مساعدات متضرري الحرائق).

وقالت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه “إن الحساب المصرفي مخصص لاستقبال التبرعات المالية لمن يرغب من المؤسسات والشركات والأفراد وأصحاب الفعاليات الاقتصادية بتقديمها للمتضررين عبر لجنة تم تشكيلها لهذه الغاية وأن الحساب المذكور أعلاه تحت رقم 01166104728011”.

وشهد عدد من المناطق بمحافظات اللاذقية وطرطوس وحمص خلال الأيام الماضية عدداً من الحرائق أدت إلى أضرار بالغابات الحراجية والأشجار المثمرة والبيوت البلاستيكية تم الإعلان عن إخمادها جميعاً في وقت سابق اليوم.