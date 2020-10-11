باحثون إيرانيون يصنعون جهاز استشعار لتشخيص الإصابة بمرض كورونا في عدة ثوان

طهران-سانا

أعلن عضو هيئة التدريس بقسم هندسة المواد والمعادن بجامعة اراك الإيرانية الدكتور محمد ولاشجردي أن الباحثين في هذا المركز العلمي وبالتعاون مع إحدى الجامعات في ماليزيا تمكنوا من تصنيع جهاز استشعار خاص بتشخيص الإصابة بمرض كورونا في عدة ثوان.

وأضاف ولاشجردي في مقابلة مع وكالة الأنباء الايرانية ارنا اليوم أنه “بعد دراسة مشتركة بين باحثين من قسم هندسة المواد والمعادن بجامعة اراك وجامعة ماليزيا للتكنولوجيا يو تي ام تمكن الباحثون من تشخيص فيروس كورونا عن طريق اختبار لعاب المريض كطريقة آمنة نسبياً وموثوقة”.

وأشار ولاشجردي إلى أنه “يتم في هذه الدراسة فحص عينة اللعاب لمرضى كوفيد 19 بواسطة جهاز استشعار يظهر حدوث تغيرات كبيرة في الطول الموجي المستلم وتزداد شدته بسبب تزايد تعداد فيروس كورونا في مراحل مختلفة من المرض”.

ويواصل الباحثون الإيرانيون عملهم لتصنيع أجهزة للكشف عن فيروس كورونا وإنتاج أدوية تساعد في معالجته.