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إعادة تأهيل منفذ بيع السورية للتجارة في قرية كفر اللحف بالسويداء

2020-10-11

السويداء-سانا

أعادت المؤسسة السورية للتجارة بالتعاون مع فعاليات المجتمع الأهلي في قرية كفر اللحف بريف السويداء تأهيل منفذ بيع الفرع في القرية وأصبح جاهزاً لتوفير متطلبات المواطنين من المواد والسلع المختلفة.

وبيّن مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة عاصف حيدر في تصريح لسانا أن الفرع يشجع مبادرات فعاليات المجتمع الأهلي للمساهمة بتأهيل المنافذ وتأمين مقرات لها والذي يتماشى مع ما يقوم به الفرع من تأهيل للمنافذ القائمة بالعمل وافتتاح منافذ جديدة.

وذكر رئيس مجلس بلدية القرية نورس أبو فخر في تصريح مماثل أنه تم تزويد المنفذ بتشكيلة متنوعة من المواد الغذائية والمنظفات من قبل فرع المؤسسة إضافة لبيع مواد السكر والرز فيه عبر البطاقة الإلكترونية.

وتقع قرية كفر اللحف بالريف الغربي الشمالي للسويداء وتبعد عن مركز المحافظة نحو 17 كيلو متراً.

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