حزب العمال البريطاني: حكومة جونسون فقدت السيطرة على جائحة كورونا

لندن-سانا

أعلن جوناثان رينولدز مسؤول سياسات التقاعد في حزب العمال البريطاني اليوم أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون فقدت السيطرة على أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

ونقلت رويترز عن رينولدز قوله إن “هناك غضباً في شمال إنكلترا بشأن إبلاغ الصحف بالقيود الجديدة المتوقع تطبيقها اعتباراً من غد الإثنين قبل إجراء أي حوار بشأنها” مضيفاً إنه “على الرغم من أن فرض مزيد من القيود وإجراءات العزل الوقائية بات أمراً ضرورياً فإنه يجب أن يتم ذلك بالتزامن مع تقديم مساعدات مالية إضافية”.

في المقابل أشار وزير الإسكان في حكومة جونسون روبرت جنريك إلى أن الحكومة تضع إطار عمل جديدا لمناطق في إنكلترا تشهد زيادة متسارعة في الإصابة بكورونا وهو ما من شأنه منح المسؤولين المحليين مزيداً من السلطات لمكافحة المرض.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً حاداً في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود جديدة بينها العمل من المنازل وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر.

ومن المحتمل أن تستمر الإجراءات لستة أشهر بهدف التصدي لموجة ثانية من الفيروس.