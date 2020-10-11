إيران تسجل 251 حالة وفاة و3822 إصابة جديدة بكورونا

طهران-سانا

سجلت إيران وفاة 251 شخصاً بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 28544.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية ارنا عن المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي سيما سادات لاري قولها في تصريح اليوم إنه تم أيضاً تسجيل 3822 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 500075 حالة لغاية الآن بينهم 4482 شخصاً في وضع حرج.

وأضافت سادات لاري إن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 406389 شخصا حتى اليوم مشيرة إلى تصنيف 30 محافظة إيرانية ضمن اللون الأحمر الذي يعني الحذر الشديد.