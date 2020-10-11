إخماد كل الحرائق في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص

محافظات-سانا

أعلن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أنه تم إخماد كل الحرائق التي نشبت من فجر يوم الجمعة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.

وأوضح المهندس قطنا في تصريح لـ سانا أن عدد الحرائق بلغ 156 حريقاً منها 95 حريقا في اللاذقية و49 حريقا في طرطوس و12 حريقا في حمص لافتاً إلى أن حريق موقع البلعة بحمص أخمد صباح اليوم وهو في طور المراقبة والتبريد.

وتواصل فرق الإطفاء والدفاع المدني الموجودة في مواقع الحرائق وبمشاركة مروحيات من الجيش عمليات التبريد في المواقع المحروقة بمحافظة اللاذقية للحيلولة دون تجددها.

وذكر المهندس باسم دوبا مدير دائرة الحراج في مديرية الزراعة باللاذقية في تصريح لمراسل سانا اليوم أن طائرات مروحية تواصل عملها في تبريد بعض المواقع المحروقة في ريف القرداحة للحيلولة دون تجدد النيران مع التأكيد على وجود كل فرق ومنظومة الإطفاء قرب المواقع المحروقة تحسبا لأي مستجدات.

يشار إلى أنه شارك بإخماد الحرائق فرق إطفاء من عدة مؤسسات ومديريات من مختلف المحافظات ورجال الجيش العربي السوري والمجتمع المحلي.