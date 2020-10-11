11 تشرين الأول 1138- وقوع زلزال حلب الكبير

دمشق-سانا

1138/ وقوع زلزال حلب الكبير والذي اعتبر رابع أكبر زلزال مسبب للوفيات في التاريخ.

1910/ الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت يصبح أول رئيس في العالم يطير بالطائرة وذلك لمدة أربع دقائق في طائرة من صنع الأخوين رايت في ولاية ميزوري.

1963/ الأمم المتحدة تدين سياسة القمع في جنوب أفريقيا.

1977/ اغتيال رئيس الجمهورية العربية اليمنية المقدم إبراهيم محمد الحمدي.

1986/ عقد لقاء قمة هو الثاني بين الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والرئيس السوفييتي ميخائيل غورباتشوف في ريكيافيك.

2012/ الأكاديمية السويدية تعلن فوز الكاتب الصيني مو يان بجائزة نوبل للآداب لعام 2012 لمزجه القصص الشعبية والتاريخ والمعاصرة بواقعية تتسم بالهلوسة.

من مواليد هذا اليوم..

1885/ فرنسوا مورياك.. كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1952/.

1956/ نيكادور دوارتي فروتوس رئيس باراغواي.

من وفيات هذا اليوم…

1303/ البابا بونيفاتشي الثامن بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1896/ أنطون بروكنر.. موسيقي نمساوي.

1989/ ماريون كينج هوبرت.. عالم جيوفيزياء أمريكي.

أعياد ومناسبات…

عيد الثورة في جمهورية مقدونيا.