11 تشرين الأول 1138- وقوع زلزال حلب الكبير

دمشق-سانا
1138/ وقوع زلزال حلب الكبير والذي اعتبر رابع أكبر زلزال مسبب للوفيات في التاريخ.
1910/ الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت يصبح أول رئيس في العالم يطير بالطائرة وذلك لمدة أربع دقائق في طائرة من صنع الأخوين رايت في ولاية ميزوري.
1963/ الأمم المتحدة تدين سياسة القمع في جنوب أفريقيا.
1977/ اغتيال رئيس الجمهورية العربية اليمنية المقدم إبراهيم محمد الحمدي.
1986/ عقد لقاء قمة هو الثاني بين الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والرئيس السوفييتي ميخائيل غورباتشوف في ريكيافيك.
2012/ الأكاديمية السويدية تعلن فوز الكاتب الصيني مو يان بجائزة نوبل للآداب لعام 2012 لمزجه القصص الشعبية والتاريخ والمعاصرة بواقعية تتسم بالهلوسة.
من مواليد هذا اليوم..
1885/ فرنسوا مورياك.. كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1952/.
1956/ نيكادور دوارتي فروتوس رئيس باراغواي.
من وفيات هذا اليوم…
1303/ البابا بونيفاتشي الثامن بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1896/ أنطون بروكنر.. موسيقي نمساوي.
1989/ ماريون كينج هوبرت.. عالم جيوفيزياء أمريكي.
أعياد ومناسبات…
عيد الثورة في جمهورية مقدونيا.