أكثر من 37 مليوناً و391 ألف إصابة بفيروس كورونا حول العالم والوفيات تقترب من المليون و77 ألفاً

عواصم-سانا

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 37 مليوناً و391 ألف إصابة فيما اقترب إجمالي حالات الوفاة من مليون و77 ألفا وفقا لإحصائية جديدة لموقع وورلد ميتر الأمريكي.

وذكر الموقع الذي يديره مطورون وباحثون أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل لغاية الآن إلى 37391558 إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1076184 حالة بينما وصل إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس إلى 28053796 حالة.

ولا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول الأكثر تتضررا بالفيروس من حيث الاصابات والوفيات بتسجيلها 219058 حالة وفاة من أصل 7930933 إصابة تليها الهند مع تسجيل 108371 حالة وفاة من أصل 7051543 إصابة ثم البرازيل بتسجيلها 150023 حالة وفاة من أصل 5073483 إصابة.

وفي بريطانيا سجلت وزارة الصحة 15166 إصابة جديدة و81 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي الاصابات لغاية الآن إلى 590844 إصابة والوفيات إلى42760 حالة .

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا حادا في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود جديدة بينها العمل من المنازل وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر من المحتمل أن تستمر لستة أشهر بهدف التصدي لموجة ثانية من الفيروس.