SCS-NET
الشريط الأخباري

إطفاء طرطوس: تجدد النيران في العنازة بريف بانياس والحريق تحت السيطرة

2020-10-10

طرطوس- سانا

أكد العقيد سمير شما قائد فوج إطفاء طرطوس تجدد النيران في بلدة العنازة بريف بانياس مشيرا إلى أنه أمر طبيعي كون الحريق في مرحلة التبريد.

ولفت شما في تصريح لمراسلة سانا إلى أن سيارات وعناصر فوج الإطفاء والدفاع المدني موجودون في المنطقة ويقومون بالتعامل مع كل البؤر التي تجددت مؤكدا أن الحريق تحت السيطرة ولا خوف من انتشاره على مساحات واسعة.

من جهته خالد حيدر من أهالي البلدة أوضح أن النيران عادت للاشتعال منذ نصف ساعة تقريباً بعد عين التلعة على طريق نحل العنازة مشيرا إلى أن النيران لا تزال حتى الآن تحت السيطرة.

انظر ايضاً

الإندبندنت تنشر شهادات تؤكد إرسال النظام التركي إرهابيين إلى إقليم قره باغ

لندن-سانا كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن حصولها على شهادات ووثائق وتصريحات تؤكد إقدام النظام التركي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved