إطفاء طرطوس: تجدد النيران في العنازة بريف بانياس والحريق تحت السيطرة

طرطوس- سانا

أكد العقيد سمير شما قائد فوج إطفاء طرطوس تجدد النيران في بلدة العنازة بريف بانياس مشيرا إلى أنه أمر طبيعي كون الحريق في مرحلة التبريد.

ولفت شما في تصريح لمراسلة سانا إلى أن سيارات وعناصر فوج الإطفاء والدفاع المدني موجودون في المنطقة ويقومون بالتعامل مع كل البؤر التي تجددت مؤكدا أن الحريق تحت السيطرة ولا خوف من انتشاره على مساحات واسعة.

من جهته خالد حيدر من أهالي البلدة أوضح أن النيران عادت للاشتعال منذ نصف ساعة تقريباً بعد عين التلعة على طريق نحل العنازة مشيرا إلى أن النيران لا تزال حتى الآن تحت السيطرة.