انفراج تدريجي في أوضاع الحرائق في اللاذقية مع إخماد معظمها بريفي جبلة والحفة

اللاذقية-سانا

بدأت الأوضاع المتعلقة بالحرائق في محافظة اللاذقية بالانفراج التدريجي مع إخماد الحرائق في مناطق ريف جبلة وريف الحفة.

وقال المهندس منذر خير بك مدير الزراعة باللاذقية في تصريح لمراسل سانا مساء اليوم إن جبلة باتت بلا نار أو دخان فيما تم إخماد نحو 95 بالمئة من الحرائق في منطقة الحفة فيما لاتزال نحو أربع بؤر في ريف القرداحة يتم التعامل معها أبرزها في بيت زنتوت.

وأوضح المهندس خير بك أن وضع الحرائق في منطقة البسيط في تحسن أيضا رغم وجود عدة حرائق في قرى الزيتونة والسنبلية والفلاح والروضة حيث يواصل عناصر الإطفاء جهودهم للسيطرة عليها.

ولفت المهندس خير بك إلى أن عدد الحرائق التي اندلعت في المحافظة خلال الـ 48 ساعة الماضية بلغ 93 حريقاً أخمد منها 62 ويتم التعامل مع باقي الحرائق للسيطرة عليها وإخمادها بالكامل.