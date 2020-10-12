SCS-NET

بوتين وروحاني يبحثان هاتفياً مستجدات الاتفاق النووي وقضايا دولية عدة

2020-10-10

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية جرت اليوم مع نظيره الإيراني حسن روحاني آخر المستجدات بخصوص الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية وعددا من القضايا والتطورات العالمية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الكرملين قوله في بيان إن “الجانبين بحثا تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي مع التأكيد على أهمية الحفاظ على هذه الخطة باعتبارها اتفاقية ذات أهمية قصوى بالنسبة للأمن الدولي”.

وأضاف الكرملين إن الطرفين ناقشا مستجدات الوضع في اقليم ناغورني قره باغ وتم عرض الجهود الروسية لخفض التصعيد في المنطقة المتنازع عليها بين ارمينيا واذربيجان.

كما تطرق الجانبان إلى المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي بين موسكو وطهران في المجال التجاري والاقتصادي مع اهتمام خاص بملف محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة فرص التعاون بشأن لقاح سبوتنيك في الروسي المضاد للوباء.

انظر ايضاً

الرئيسان بوتين وروحاني: ضرورة الاستمرار في المشاورات حول عملية أستانا بشأن سورية

طهران-سانا أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي اليوم ضرورة الاستمرار …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved