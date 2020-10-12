بوتين وروحاني يبحثان هاتفياً مستجدات الاتفاق النووي وقضايا دولية عدة

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية جرت اليوم مع نظيره الإيراني حسن روحاني آخر المستجدات بخصوص الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية وعددا من القضايا والتطورات العالمية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الكرملين قوله في بيان إن “الجانبين بحثا تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي مع التأكيد على أهمية الحفاظ على هذه الخطة باعتبارها اتفاقية ذات أهمية قصوى بالنسبة للأمن الدولي”.

وأضاف الكرملين إن الطرفين ناقشا مستجدات الوضع في اقليم ناغورني قره باغ وتم عرض الجهود الروسية لخفض التصعيد في المنطقة المتنازع عليها بين ارمينيا واذربيجان.

كما تطرق الجانبان إلى المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي بين موسكو وطهران في المجال التجاري والاقتصادي مع اهتمام خاص بملف محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة فرص التعاون بشأن لقاح سبوتنيك في الروسي المضاد للوباء.