لتعزيز نقاط احتلالها.. قوات الاحتلال الأمريكي تدخل رتل شاحنات إلى حي غويران بالحسكة

الحسكة-سانا

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع ميليشيا “قسد” تعزيز نقاط احتلالها حيث أدخلت رتل شاحنات إلى حي غويران بالحسكة ترافقها مروحيات تابعة لها في انتهاك جديد للقوانين والمبادئ الدولية.

وذكر مراسل سانا في الحسكة أن رتلا من 6 عربات وقاطرات تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي دخل إلى مدينة الحسكة من دوار البانوراما عند المدخل الجنوبي للمدينة وصولاً إلى دوار الباسل بحي غويران وسط تحليق لحوامات قوات الاحتلال وذلك لتعزيز نقاط احتلالها ومقراتها التي اتخذتها في المدارس والأبنية التي احتلتها بالتعاون مع ميليشيا “قسد”.

وتدخل قوات الاحتلال الأمريكي بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجيستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية حيث أدخلت الأربعاء الفائت رتلا يضم 55 آلية بينها برادات وشاحنات التحقت به 13 آلية عسكرية قدمت من طريق تل عدس إلى رميلان ومن ثم إلى مدينة القامشلي.

وفي الريف الشمالي الغربي للحسكة انفجرت عبوة ناسفة أمام أحد المحلات التجارية المهجورة وسط سوق مدينة رأس العين التي تحتلها قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية المدعومة منها قرب مفرق جامع البخاري ما تسبب بأضرار مادية في المكان.

وتشهد مناطق انتشار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية فوضى وعمليات تصفية واغتيالات بين متزعمي هذه التنظيمات عبر عمليات تفجير وزرع عبوات ناسفة على خلفية الخلافات بينهم على تقاسم المسروقات والسيطرة على المعابر غير الشرعية مع تركيا.