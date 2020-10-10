وزيرا الزراعة والإدارة المحلية يطلعان على آلية العمل في غرفة العمليات الخاصة بإخماد الحرائق باللاذقية

اللاذقية-سانا

اطلع وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف اليوم على آلية العمل في غرفة العمليات بدائرة الحراج بمديرية زراعة اللاذقية وذلك في إطار المتابعة الميدانية لعمليات إخماد الحرائق بالمحافظة.

واستمع الوزيران إلى طريقة تلقي الاتصالات من المواطنين وجميع الجهات الأخرى حول أماكن اندلاع الحرائق ومدى خطورتها وامتداداتها ليصار إلى رفعها بالسرعة المطلوبة إلى الجهات المعنية وتسيير سيارات الإطفاء لإخمادها.

وفي تصريح صحفي نوه وزير الزراعة بجهود العاملين في غرفة العمليات للتعامل مع الحالات الطارئة ومناطق اندلاع الحرائق باكبر سرعة ممكنة لافتا إلى تزويد محافظة اللاذقية بـ 5 صهاريج لدعم عمليات إخماد الحرائق بينما تم تزويد محافظة طرطوس بـ 19 سيارة إطفاء وصهاريج متخصصة بالتعامل مع المناطق الحراجية.

شارك في الجولة محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم وقائد شرطة المحافظة ومدير الزراعة.