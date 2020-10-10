سكان لويزيانا الأمريكية يخلون منازلهم هرباً من إعصار دلتا

واشنطن-سانا

أخلى سكان ساحل ولاية لويزيانا الأمريكية منازلهم اليوم هرباً من إعصار دلتا المتوقع وصوله قريباً الى مناطق جنوب شرق الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قوله إنه من المتوقع أن يسبب الإعصار ضرراً مدمراً على طول ساحل شمال خليج المكسيك مع توقع ارتفاع الموج إلى ما يصل إلى ثلاثة أمتار.

وأشار المركز إلى أن الإعصار مصحوب برياح تبلغ سرعتها 195 كيلومتراً في الساعة وتم تصنيفه في المستوى 3 على مقياس مؤلف من 5 مستويات.

من جهته دعا حاكم الولاية جون بيل إدواردز السكان إلى توخي الحذر الشديد وأعلن أنه تم استدعاء 2400 من أعضاء الحرس الوطني لمساعدة السكان.

وكان إعصار دلتا ضرب المكسيك قبل وصوله إلى الأراضي الأميركية مخلفاً وراءه حطاماً كبيراً لكنه لم يحدث أي ضحايا.