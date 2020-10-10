الصحة العالمية تعلن عن ارتفاع قياسي جديد في إصابات كورونا حول العالم

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل رقم قياسي جديد في حصيلة إصابات فيروس كورونا اليومية حول العالم.

ونقلت أسوشيتيد برس عن المنظمة قولها إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 350 ألف حالة مشيرة إلى أن هذا الارتفاع اليومي الجديد يتجاوز الرقم القياسي المسجل في وقت سابق من هذا الأسبوع بنحو 12000 إصابة.

من جهته بين رئيس قسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل رايان أنه على الرغم من أن المنظمة تريد من الدول أن تتجنب عمليات الإغلاق التي دمرت الاقتصادات إلا أنه يجب على الحكومات ضمان حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً واتخاذ العديد من الإجراءات بمواجهة كورونا.