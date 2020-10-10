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مصرع شخصين بانفجار خزان مازوت في العاصمة اللبنانية

2020-10-09

بيروت-سانا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب عدد آخر جراء حريق نشب إثر انفجار خزان للمازوت مساء اليوم داخل أحد الأفران في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة قوله إنه تم نقل جثتين وعدد من الجرحى إلى المستشفى من جراء انفجار خزان المازوت الذي اشتعلت فيه النيران في محلة الرفاعي بالطريق الجديدة في بيروت.

وأوضح كتانة أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بحالات الاختناق وضيق في التنفس نتيجة تنشق الدخان وتم نقلهم إلى المستشفى فيما تعمل عناصر من فوج إطفاء بيروت على إخلاء الناس من منازلهم القريبة من مكان الخزان المشتعل.

وحضرت سيارات الدفاع المدني وفوج الإطفاء لإخماد الحريق فيما ضرب الجيش اللبناني طوقا أمنيا حول مكان الانفجار.

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