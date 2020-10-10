الذهب يقفز 2 بالمئة

نيويورك-سانا

ارتفع الذهب بنحو اثنين بالمئة اليوم إذ تراجع الدولار إلى أقل مستوى له في قرابة ثلاثة أسابيع وزادت الرهانات على تحفيز جديد بالولايات المتحدة ما دفع المستثمرين لشراء المعدن النفيس للتحوط من تضخم محتمل.

وذكرت رويترز أن الذهب زاد في المعاملات الفورية 8ر1 بالمئة إلى 51ر1927 دولاراً للأوقية وهو في طريقه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي والذي قد يصل إلى 5ر1 بالمئة.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1ر2 بالمئة إلى 1934 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 6ر3 بالمئة إلى 68ر24 دولارا للأوقية وربح البلاتين 7ر2 بالمئة ليسجل 38ر885 دولارا وزاد البلاديوم 4ر3 بالمئة إلى 64ر2435 دولارا.