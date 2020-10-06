مسؤول في الحزب الشيوعي الإسباني: متضامنون مع سورية في مقاومتها الإرهاب المدعوم من أمريكيا

مدريد- سانا

أعرب المسؤول السياسي في الحزب الشيوعي الإسباني في إشبيلية والنائب السابق عن حزب “يونيداس بوديموس” اليساري في البرلمان الإسباني ميغل أنخل باستامانت عن التضامن المطلق مع الشعب السوري في مقاومته الإرهاب المدعوم من الإمبريالية الأمريكية.

وأكد المسؤول السياسي في بيان له عبر تسجيل صوتي بمناسبة إحياء الذكرى الـ47 لحرب تشرين التحريرية دعمه الشعب السوري في صموده ومقاومته من جديد لأكثر من تسع سنوات ضد محاولات التدمير والخراب من قبل القوى الإمبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها وحلفائها في المنطقة وخاصة “إسرائيل” منوهاً بنجاح سورية في رهانها على المحور متعدد الأقطاب من خلال الدفاع عن التعايش والأمن والسلام العالمي واحترام قرارات الشعوب والدفاع عن وحدتها وسيادة أراضيها.

كما أعرب عن التضامن المطلق مع سورية شعباً وقيادة وجيشاً في مقاومة الإرهاب المدعوم من الإمبريالية الأمريكية متمنياً التوفيق والعيش الكريم للشعب السوري المقاوم والمدافع عن سيادته ووحدة أرضه ضد محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لبلاده.

وأضاف أن صمود الشعب السوري ومقاومته قد أسقط مشاريع ومخططات الإمبريالية الأمريكية في المنطقة وتحولت مقاومته إلى منارة وشعاع أمل بالنسبة لحركات المقاومة والدفاع عن السيادة والاستقلال في جميع أنحاء العالم في وجه محاولات الغطرسة الأمريكية لتدمير الأنظمة وإسقاط حكومات الدول المناهضة لمخططاتها وأطماعها مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية الدور الاستراتيجي لكل من روسيا والصين في وجود عالم متعدد الأقطاب للوقوف بوجه الهيمنة الأمريكية.