الصحة العالمية: العالم قد يحصل على لقاح جاهز ضد كورونا قبل نهاية العام الجاري

جنيف-سانا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس أن العالم قد يحصل على لقاح جاهز ضد فيروس كورونا قبل نهاية العام الجاري.

ونقلت رويترز عن تيدروس قوله في كلمة له خلال اختتام اجتماعات للجنة التنفيذية المعنية بجائحة فيروس كورونا “سنكون بحاجة إلى اللقاحات وهناك أمل بأنه من الممكن أن نحصل على لقاح حتى نهاية هذا العام”.

وتعمل آليات تطوير اللقاحات “كوفاكس” التي تقودها منظمة الصحة العالمية على 9 أمصال مرشحة ضد الفيروس وتستهدف توزيع نحو ملياري جرعة من اللقاح الفعال بعد الحصول عليه حتى نهاية 2021.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا يطوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وأطلق عليه اسم “سبوتنيك في” وأكدت نتائج دراسة أعدها الفريق المعني بتطوير المصل أن اللقاح الروسي حفز تشكل أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المرحلتين الأولى والثانية عليه.