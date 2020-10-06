وفد حكومي سوري يبحث مع مسؤولي القطاع المالي وقطاع الأعمال في روسيا تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري

موسكو-سانا

عقد ظهر اليوم في مبنى وزارة المالية الروسية في موسكو اجتماع بين الوفد الحكومي السوري الذي يزور روسيا حاليا برئاسة منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية ومسؤولي القطاع المالي وقطاع الأعمال العام والخاص في روسيا الاتحادية.

وتضمنت المباحثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وطرق تكامل الأسواق ورفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين السوري والروسي وبحث آليات تمويل المشاريع بما يضمن تخفيف الآثار السلبية التي فرضتها الحرب والحصار الاقتصادي على الأوضاع المعيشية للسوريين.

كما بحث الجانبان الخطوات العملية لوضع مشاريع التعاون الثنائي التي تم الاتفاق عليها بين البلدين خلال زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي يوري بوريسوف ووزير الخارجية سيرغي لافروف والوفد الحكومي الروسي الى دمشق مؤخرا موضع التنفيذ وإيجاد القنوات المالية اللازمة لإنجازها.

وكان الوفد السوري عقد أمس في مبنى وزارة التنمية الاقتصادية الروسية في موسكو اجتماع عمل نوعيا مع وفد روسي من وزارات التنمية الاقتصادية والخارجية والطاقة والصناعة والتجارة والمالية والزراعة.

ويضم الوفد السوري كلا من الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والدكتور كنان ياغي وزير المالية والدكتور قيس محمد خضر الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والدكتور حازم قرفول حاكم مصرف سورية المركزي والدكتورة ثريا إدلبي معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والدكتورة منى السعيد من رئاسة الجمهورية.

وحضر الاجتماع الدكتور رياض حداد سفير سورية في موسكو.