فيرشينين لـ بيدرسون أهمية الحل السياسي للأزمة في سورية

موسكو-سانا

جدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى الحل السياسي للأزمة في سورية على أساس التمسك بسيادتها ووحدة أراضيها.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم أن فيرشينين والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون أكدا في اتصال هاتفي “أهمية المضي في طريق تحقيق حل سياسي دائم وثابت في الجمهورية العربية السورية على أساس التمسك بسيادة البلاد ووحدة أراضيها وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه جرى خلال الاتصال “بحث مسائل عقد اجتماع آخر لهيئة الصياغة في لجنة مناقشة الدستور في جنيف لمواصلة الحوار السوري السوري برعاية الأمم المتحدة”.