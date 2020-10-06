الحرارة أعلى من معدلاتها غداً بنحو 3 إلى 5 درجات

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يستمر الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا على المناطق الشرقية والبادية ومائلا الى البرودة ليلا على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية والرياح متقلبة الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..