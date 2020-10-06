صندوق النقد الدولي: أزمة الاقتصاد العالمي الناتجة عن كورونا مستمرة

واشنطن-سانا

أوضحت مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا اليوم أن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد وما زالت مستمرة رغم تحسن الأوضاع بشكل بسيط مقارنة عما كانت عليه في حزيران الماضي.

ونقلت رويترز عن جورجييفا قولها إن “اقتصادات جميع الدول تواجه الآن صعودا صعبا من الأزمة العميقة التي دخلت بها جراء فيروس كورونا” مشيرة إلى أن هذا الصعود سيكون “طويلا وغير مستقر أو مؤكد”.

وكان صندوق النقد الدولي توقع انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 9ر4 بالمئة هذا العام وسط مخاوف بتباطؤ وتيرة التعافي في العام المقبل مع معاناة الكثير من الدول من بوادر ظهور موجة ثانية للوباء.