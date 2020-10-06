روسيا تعرب عن قلقها من إمكانية تحول جنوب القوقاز إلى معقل للإرهابيين

موسكو-سانا

أعرب مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين عن قلق بلاده إزاء إمكانية تحول منطقة جنوب القوقاز إلى معقل للإرهابيين في ظروف استمرار النزاع المسلح في قره باغ.

وجاء في بيان لناريشكين نشره المكتب الإعلامي للهيئة ونقله موقع “روسيا اليوم” أن “المواجهة المسلحة المستعرة في قره باغ تبدو وكأنها مغناطيس يجذب مسلحين من مختلف الشبكات الإرهابية الدولية..لا يسعنا إلا أن نبدي قلقنا إزاء احتمال تحول جنوب القوقاز إلى معقل جديد للمنظمات الإرهابية الدولية سيتسلل مسلحون منه في المستقبل إلى دول متاخمة لأذربيجان وأرمينيا بما فيها روسيا”.

من جانب آخر امل ناريشكين أن يتوقف طرفا النزاع الأذربيجاني والأرميني بدعم من المجتمع الدولي عن استخدام القوة العسكرية ليجلسا إلى طاولة المفاوضات.

وأشار مدير الاستخبارات الخارجية الروسية إلى أن بلاده بصفتها إحدى الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك حول قره باغ التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعتبر “أن حربا جديدة في هذه المنطقة غير مقبولة”.

وشهدت الأوضاع فى اقليم ناغورنى قره باغ تصعيدا عسكريا مفاجئا منذ أكثر من أسبوع في الوقت الذي تبادل فيه الجانبان الأرميني والأذربيجاني الاتهامات حول أسباب هذا التصعيد وسط تقارير عن قيام النظام التركي بنقل مرتزقة إرهابيين للقتال في قره باغ.