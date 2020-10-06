عرض مسرحي لليافعين على خشبة دار الأسد في اللاذقية لجمعية مكتبة الأطفال العمومية

اللاذقية-سانا

قدمت جمعية مكتبة الأطفال العمومية بالتعاون مع مديرية الثقافة باللاذقية عرضها المسرحي لليافعين بعنوان “بئر المشاعر” من تأليف وإخراج أميرة سلامة على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية.

العرض الذي قدم على يومين شارك فيه أكثر من عشرين طفلا وهو يؤكد على غرس مفاهيم الحب والأخلاق والعدل في النفوس البشرية من خلال تعزيز المشاعر الإيجابية بعيدا عن السلبية والدعوة إلى الاهتمام بالعلم والتعلم والإصرار على المثابرة والتحلي بالأخلاق.

مخرجة العرض وكاتبته اعتبرت في تصريح لسانا أن “بئر المشاعر” مسرحية توعوية هادفة وتأتي بعد أربعة أشهر من التدريبات في إطار جهد متواصل منذ عشر سنوات من العمل التطوعي في المسرح مع جمعية الأطفال العمومية والذي أثمر عن أكثر من ثمانية أعمال مسرحية.

ولفتت سلامة إلى ضرورة الاهتمام بالمسرح وخاصة مسرح الطفل لقدرته على تنمية روح التعاون وتطوير المهارات والمساعدة في الاندماج معتبرة أن هذا الفن قادر على خلق طفل واع وبناء مجتمع راق لأنه يستقطب كل فئات المجتمع ولا سيما مع وجود داعم للأديب كالجمعية العمومية للأطفال التي تشكل نافذة مشرقة في مجتمعنا.

من جهتها تحدثت ميس الدسوقي المديرة التنفيذية للجمعية عن ضرورة الاهتمام بمسرح الطفل لأهميته في دعم شخصية الطفل وتعميق مداركه ومساعدته في التعبير عن نفسه مشيرة إلى أن المشاركين في العرض هم من أطفال الجمعية الذين انتسبوا إليها منذ أن كانت أعمارهم أربع سنوات واستمروا فيها.

وتطرقت الدسوقي للدور الذي تقدمه الجمعية خلال سنوات الحرب وفي إطار التصدي لوباء كورونا والتي كانت خلالها حاضنة للأطفال وذويهم وملتقى لأنشطتهم ومواهبهم مع العمل على تطويرها من خلال المسرح والقصة والألعاب والقراءة وغيرها.

وتهدف جمعية مكتبة الأطفال العمومية التي أسست عام 2007 إلى تقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية والترفيهية للأطفال والناشئة ووضع مصادر التعليم الورقية والالكترونية في متناول الجميع وإنشاء المكتبات العامة والمتنقلة والتفاعلية والمراكز المتخصصة الفنية والترفيهية للأطفال والناشئة وإعداد جيل من المهتمين والباحثين في مجالات الطفولة والمكتبات من خلال المحاضرات والدورات التدريبية.

فاطمة ناصر