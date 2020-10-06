إصابات كورونا في الهند ترتفع إلى 6.69 ملايين

عواصم-سانا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 61267 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع اجمالي الاصابات إلى 69ر6 ملايين إصابة.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد19 الذي يسببه الفيروس ارتفع بواقع 884 إلى 103569.

وفي المانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع الإصابات الجديدة بكورونا في البلاد بواقع 2639 إلى 303258 في المجمل في حين تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 9546.

وسجلت الأرجنتين أعلى معدل نتائج إيجابية لاختبارات كوفيد19 في العالم حيث أثبتت الفحوص إصابة نحو ستة من كل عشرة أشخاص ما يمثل انعكاسا للتطبيق الفضفاض لقواعد العزل العام.

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الأرجنتين حتى أمس 809728 وتجاوز عدد الوفيات الـ 21 ألفا.

ويقول مسؤولون طبيون إن انخفاض مستويات الفحص والقيود المتراخية دفع المعدل الإيجابي إلى مستوى عال إذ ارتفع من نحو 40 بالمئة في آب إلى قرابة 60 بالمئة في الأيام السبعة الماضية طبقا لحسابات رويترز مستندة إلى بيانات وزارة الصحة.

بدورها سجلت المكسيك امس زيادة حادة في العدد اليومي للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا متجاوزة الرقم القياسي السابق وأعلنت وزارة الصحة عن قفزة بلغت 2789 حالة وفاة و28115 إصابة وهو ما يفوق بكثير الرقم القياسي اليومي السابق البالغ 1092 حالة وفاة و9556 إصابة وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة حتى الآن 789780 ومجمل الوفيات 81877.