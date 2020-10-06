26 دولة بينها سورية تطالب برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على عدد من الدول

نيويورك- سانا

طالبت 26 دولة بينها سورية وروسيا و الصين و إيران وكوريا الديمقراطية اليوم في إعلان مشترك بإنهاء الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الإدارة الأمريكية وحكومات غربية على عدد من الدول مؤكدة أنها تنتهك حقوق الإنسان وتعرقل جهود مواجهة وباء كورونا.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه جاء في الإعلان الذي تلته الصين خلال اجتماع للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصصة في حقوق الإنسان أن وباء “كوفيد 19” لا يزال يؤثر بشكل خطير على كل الأمم وخصوصاً الدول النامية مبينة أن التضامن العالمي والتعاون الدولي ضروريان لمواجهة فيروس كورونا .

وأضاف الإعلان “لكننا ما زلنا نشهد تطبيق تدابير قمعية أحادية خلافاً لأهداف ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والتعددية والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية”.

وتفرض الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب على عدد من الدول في إطار السياسات العدائية التي تتبعها ضد الدول المستقلة والتي لا تسير وفق نهجها .