فيروس كورونا يحصد أرواح أكثر من مليون و44 ألف شخص حول العالم

عواصم-سانا

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليون و44 ألف شخص حول العالم منذ بدء انتشاره في كانون الأول الماضي وفق أخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وذكر الموقع أن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا حول العالم لغاية الآن بلغ 1044601 حالة فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 35632914 إصابة وحالات التعافي من الإصابة بالفيروس إلى 26786438 حالة.

ولاتزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 214889 حالة وفاة من أصل 7668358 تليها الهند بعد تسجيلها 103600 حالة وفاة من أصل 6682073 إصابة ثم البرازيل مع تسجيل 146417 حالة وفاة من أصل 4918022 إصابة.

عربياً سجلت الأردن 1824 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 17464 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 110 حالات.