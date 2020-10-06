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بوتين يؤكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا ضرورة وقف العمليات العسكرية في إقليم قره باغ

2020-10-06

موسكو-سانا

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم التأكيد خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في منطقة ناغورني قره باغ.

وجاء في بيان الكرملين أوردته وكالة سبوتنيك أن “اتصالا هاتفياً جرى بين الرئيس الروسي ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا تناول مناقشة المواجهة المسلحة المتصاعدة في منطقة ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان والتي اكتسبت طابعا واسعا وأدت إلى خسائر فادحة في كلا الجانبين بما في ذلك خسائر في صفوف المدنيين”، مشيراً إلى أن الاتصال الهاتفي جرى بمبادرة من الجانب الأرميني.

وشهدت الأوضاع في إقليم ناغورنى قره باغ تصعيداً عسكرياً مفاجئاً منذ أكثر من أسبوع في الوقت الذي تبادل فيه الجانبان الأرميني والأذربيجاني الاتهامات حول أسباب هذا التصعيد.

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