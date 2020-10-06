إصابة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض بفيروس كورونا

واشنطن- سانا

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني اليوم إصابتها بفيروس كورونا مشيرة إلى أنها لا تعاني من أي أعراض في الوقت الراهن.

ونقلت سبوتنيك عن ماكناني قولها في بيان “بعد سلبية عدد من الاختبارات منذ يوم الخميس أثبتت إصابتي بكوفيد 19 صباح اليوم بينما لم أعان من أي أعراض” لافتة إلى أنها ستبدأ العزل الصحي.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أعلن يوم الجمعة الماضي أنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 تشرين الثاني.