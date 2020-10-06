SCS-NET
الشريط الأخباري

إصابة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض بفيروس كورونا

2020-10-05

واشنطن- سانا

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني اليوم إصابتها بفيروس كورونا مشيرة إلى أنها لا تعاني من أي أعراض في الوقت الراهن.

ونقلت سبوتنيك عن ماكناني قولها في بيان “بعد سلبية عدد من الاختبارات منذ يوم الخميس أثبتت إصابتي بكوفيد 19 صباح اليوم بينما لم أعان من أي أعراض” لافتة إلى أنها ستبدأ العزل الصحي.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أعلن يوم الجمعة الماضي أنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 تشرين الثاني.

انظر ايضاً

فيروس كورونا يحصد أرواح أكثر من مليون و44 ألف شخص حول العالم

عواصم-سانا حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليون و44 ألف شخص حول العالم منذ بدء …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved