مختارات عربية.. أمسية موسيقية لفرقة قصيد والمطرب سومر نجار

دمشق-سانا

مختارات عربية عنوان الأمسية الموسيقية التي أحيتها فرقة قصيد بقيادة المايسترو كمال سكيكر والمطرب سومر نجار بضيافة مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.

وتميزت الأمسية بتقديم مدارس موسيقية مختلفة في مجال اللحن العربي أيام الزمن الجميل من سورية ولبنانية ومصرية لمؤلفين كبار منهم زكي ناصيف والشيخ إمام وملحم بركات وفريد الاطرش وعمر خيرت وعازار حبيب وكارم محمود وزياد رحباني والأخوين رحباني.

وكما هي العادة اعتمدت فرقة قصيد على التوزيع الموسيقي كأساس لعملها في الأمسيات الموسيقية التي تحييها بشكل مستمر لما يضفي عليها من جمال وإشباع للجمل اللحنية وكان البرنامج من توزيع المايسترو سكيكر.

ومن الأغاني التي قدمها نجار بصوته الأكاديمي حبايبنا حوالينا والبحر بيضحك ليه والطربوش وياواحشني وألا تشعرين وشو قولك وأنا اللي عليكي مشتاق وأمانة عليك وقتالا عيون الهوى وطلوا الصيادي.

يذكر أن سومر نجار من مواليد حلب خريج المعهدين العربي للموسيقا في حلب والعالي للموسيقا قسم الغناء الشرقي عام له عدة أغنيات خاصة من إنتاجه وشارك في أداء عدد من الشارات الغنائية لأعمال درامية مثل بيت جدي الجزء الأول وهو عضو نقابة الفنانين ورئيس قسم الغناء الشرقي في معهد صلحي الوادي ومغن في دار الأسد للثقافة والفنون.

أما فرقة قصيد فتقدم الأعمال الغنائية العربية بشكل عام والسورية بشكل خاص بلغة هارمونية أوركسترالية مع الحفاظ على طابعها وهويتها حيث تأسست عام 2008 من خريجي وطلاب المعهد العالي للموسيقى في دمشق واتخذت من دار الأسد منصة لها ساعية إلى توثيق الغناء والموسيقا العربيين والربط بين التراث والحداثة.