إجراء تجارب انتقاء منتخب السويداء بألعاب القوى للرياضات الخاصة

السويداء-سانا

أجرت اللجنة الفنية للرياضات الخاصة بإشراف المكتب المختص باللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بالسويداء تجارب انتقاء منتخب المحافظة بألعاب القوى للرياضات الخاصة.

وجاء أولاً بفئة السيدات للتصنيف الـ 56 جلاء نعيم بمسابقتي رمي الرمح والقرص وللتصنيف الـ 44 هولا الحلبي بمسابقتي القرص والكرة الحديدية وللتصنيف الـ 46 هديل البربور بمسابقتي رمي الرمح والقرص وللتصنيف الـ 44 لينا نوفل بمسابقة رمي الرمح وللتصنيف الـ 57 أماني مرداس بمسابقتي رمي الرمح والقرص.

وفاز بفئة الرجال للتصنيف الـ 54 أيمن الحمود بمسابقتي الرمح والكرة الحديدية وللتصنيف الـ 46 برهان نصر بمسابقة القرص ويحيى قدم خير بمسابقتي رمي الرمح والكرة الحديدية.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار مدرب منتخب السويداء لألعاب القوى للرياضات الخاصة تيسير العريضي إلى أن التجارب شهدت تحسناً في أرقام اللاعبين بعد التزامهم بالتدريب خلال الفترة الماضية لمدة شهر مع متابعتهم من قبل اللجنة الفنية والمكتب المختص.

عمر الطويل