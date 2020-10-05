الصحة العالمية تحذر من إصابة 10 بالمئة من سكان العالم بكورونا

جنيف-سانا

حذر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل رايان أن واحداً من بين كل عشرة أشخاص في العالم ربما أصيب بفيروس كورونا وهذا الرقم أكثر بعشرين مرة من أرقام حالات الاصابة المؤكدة محذرا من مواجهة فترات حرجة مقبلة.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن رايان قوله خلال جلسة خاصة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية المكون من 34 عضوا “أفضل تقديراتنا الحالية تفيد بأن نحو 10 بالمئة من سكان العالم أصيبوا بهذا الفيروس إلا ان الأرقام تختلف بين المدن والأرياف وبين التجمعات المختلفة لكن في النهاية الاغلبية العظمى من العالم لا تزال في خطر والعالم يتجه الآن إلى فترة صعبة فالمرض مستمر بالانتشار وهو آخذ في الازدياد في أجزاء كثيرة من العالم”.

والتقديرات التي قد تصل إلى أكثر من 760 مليون شخص بناء على عدد سكان العالم الحالي البالغ نحو 6ر7 مليارات نسمة تفوق بكثير عدد الحالات المؤكدة وفقا لكل من منظمة الصحة العالمية وجامعة جونز هوبكنز والبالغة الآن أكثر من 35 مليون حالة في جميع أنحاء العالم.

وتأتي تصريحات رايان خلال جلسة خاصة للمجلس التنفيذي للمنظمة استكمالا لما ورد خلال الاجتماع السابق للمجلس في أيار الماضي عندما تم اصدار قرار للنظر في استجابة العالم ومنظمة الصحة العالمية للوباء.