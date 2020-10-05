بدء جني محصول الزيتون في طرطوس

طرطوس-سانا

بدأ المزارعون في محافظة طرطوس قطاف الزيتون للموسم الحالي حيث إنتاجه قليل مقارنة بالعام الماضي لكنهم بالحد الأدنى يؤمنون حاجتهم من زيت الزيتون ومؤونتهم الشتوية للزيتون المخلل الذي يعتبر وجبة أساسية على موائدهم.

وفي حقلهم الصغير بقرية الزللو بريف مدينة بانياس تقوم عائلة المزارع قصي عثمان بأعمال القطاف فمنهم من يتصدى لمهمة الصعود للشجرة أو لقطاف الجوانب وفرش (الشوادر والنايلون) تحتها ويقول في حديثه لـ سانا إن إنتاج الموسم قليل هذا العام لكن لا بد من جمع المحصول مشيراً إلى أنواع الزيتون في أرضه من (الخضيري والدعيبلي والصفراوي).

على الأرض تجلس أم علي تجمع حبات الزيتون تنقيها من الورق وتفصل الزيتون الذي يمكن تخليله في وعاء خاص ويبقى القسم الآخر للعصر موضحة أن العمل يستغرق ساعات طويلة تبدأ منذ ساعات الصباح الباكر حيث تحضر الزوادة الخاصة التي تكفيهم نهاراً كاملاً بسبب بعد المنزل عن الحقل.

رحلة الزيتون من الحقل تنتهي في المعصرة حيث يتم عصره وتحويله إلى زيت حيث يوضح أيهم تلة صاحب معصرة نصف آلية أنه يتم غسل الزيتون ومن ثم إلى الكسارة وبعدها إلى المدرس الذي يقوم بطحن الزيتون ثم إلى الضاغط والفرازة حيث يتم فصل الزيت عن الماء مشيراً إلى أنه يتم جمع ماء الجفت بجورة خاصة ثم نقله بالجرارات وتوزيعه على الأراضي الزراعية في القرية أما مخلفات العصر (التمز) فيتم بيعه لمعامل خاصة لإعادة تدويره واستخدامه في التدفئة.

بدوره علاء تلة من العاملين في المعصرة بين أن موسم العام الحالي قليل لكن إنتاجية الزيت جيدة مشيراً إلى معاناة أصحاب المعاصر من التقنين الكهربائي وحاجتهم لتشغيل المعاصر على المازوت وهو غير متوفر بكميات كافية أيضاً ما يضطرهم لشرائه بأسعار مرتفعة ما ينعكس سلباً على المواطن نتيجة ارتفاع تكلفة العصر لكل كيلو.

يذكر أن مديرية زراعة طرطوس قدرت الإنتاج من العام الحالي بنحو 92 ألف طن في حين كان في العام الماضي 103 آلاف طن كما تبلغ المساحة المزروعة بأشجار الزيتون نحو 75260 هكتاراً وعدد أشجار الزيتون الكلي نحو 11.103 مليون شجرة منها نحو 10.552 ملايين شجرة.

غرام محمد