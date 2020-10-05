برلماني مصري: سورية قادرة على إنجاز النصر على الإرهاب وداعميه

القاهرة-سانا

أكد عضو مجلس النواب المصري مصطفى كمال الدين حسين أن سورية تواجه بعزم وثبات التهديدات والأخطار التي يشكلها كيان الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة والنظام التركي إضافة إلى الإجرام الذي تمارسه التنظيمات الإرهابية وهي قادرة على إتمام النصر عليها جميعاً.

وقال حسين في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة اليوم “الجيش العربي السوري من أقوى الجيوش في المنطقة ولهذا فإن أعداء سورية يريدون كسر هذا الجيش الصامد ولكن جميع مخططاتهم باءت بالفشل بعد استعادته السيطرة على أغلبية الأراضي السورية وتطهيرها من الإرهاب”.

ولفت حسين إلى أن واشنطن وأنقرة ترغبان بالسيطرة على منابع النفط شمال شرق سورية مبيناً أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لديه مس من الجنون ومصاب بداء العظمة ويريد السيطرة على المنطقة بأكملها.

وشدد حسين على أن سورية ومصر كتبتا الانتصارات العربية وقال “التاريخ العربي مليء بالانتصارات التي حدثت حينما اتحدت مصر وسورية”.