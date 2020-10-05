رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن أن فيروس كورونا بات تحت السيطرة في البلاد

ويلينغتون-سانا

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن اليوم رفع القيود التي فرضت على مدينة أوكلاند لمواجهة موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا مبينة أن بلادها تغلبت على الفيروس مرة أخرى.

ونقلت فرانس برس عن اردرن قولها بعد عدم تسجيل حالات إصابة جديدة في أوكلاند منذ 12 يوما.. إنه اعتبارا من مساء الأربعاء المقبل سيتم خفض مستوى التنبيه الصحي في أوكلاند إلى المستوى الأول وهو الساري في بقية البلاد ما يعني أنه من الآن فصاعدا لم تعد هناك أي قيود على التجمعات العامة.

ولفتت إلى أن سكان أوكلاند ونيوزيلندا تمسكوا بخطة الحجر التي نجحت مرتين الآن وتغلبوا على الفيروس لكنها حذرت في الوقت نفسه من وجوب عدم الاكتفاء بما تحقق من إنجازات حتى الآن مشيرة الى انخفاض عدد الفحوص التي يتم إجراؤها و قلة استخدام التطبيق الرسمي لتتبع إصابات كوفيد19.

وساد اعتقاد إثر فرض إغلاق مشدد على المستوى الوطني بين أواخر آذار وأواخر أيار بأن البلاد على وشك القضاء على الفيروس في مرحلة ما بعد مرور مئة ويومين دون تسجيل أي عدوى لكن ظهور بؤرة جديدة للوباء في أوكلاند في آب الماضي أجبر المدينة التي يبلغ عدد سكانها 5ر1 مليون نسمة على الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا حتى بداية أيلول.