هونغ كونغ تدين سياسة المعايير المزدوجة للإدارة الأمريكية

هونغ كونغ- سانا

أدانت هونغ كونغ اليوم سياسة المعايير المزدوجة التي تتبعها الإدارة الأمريكية معربة عن أسفها الشديد لإدلاء مسؤولين في هذه الإدارة بتصريحات غير مسؤولة بشأن اجراءات تطبيق القانون في هونغ كونغ.

ونقلت شينخوا عن المتحدث باسم حكومة منطقة هونغ كونغ قوله في مؤتمر صحفي إن حكومة هونغ كونغ أبلغت الحكومة الأمريكية بشكل رسمي بأنها جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية وأنها منطقة إدارية محلية تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي وتخضع مباشرة للحكومة الشعبية المركزية.

وأكد المتحدث أن”شؤون هونغ كونغ شؤون داخلية لجمهورية الصين الشعبية وعلى الحكومات الأجنبية الكف عن إثارة الذعر والتدخل بأي شكل من الأشكال”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية وفي إطار تدخلها بالشؤون الداخلية لهونغ كونغ أصدرت أمس بيانا أعربت فيه عن إدانتها لعمليات توقيف عدد من مثيري الشغب في هونغ كونغ مطلع الشهر.