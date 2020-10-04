فرنسا تسجل رقماً مرتفعاً جديداً بإصابات كورونا اليومية

باريس-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أنها سجلت اليوم أكثر من 12 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 619190 شخصاً بعد تسجيل 12565 حالة جديدة لكنه بالرغم من ذلك يقل عن الرقم القياسي السابق الذي سجل الأسبوع الماضي وبلغ 16972 وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 32230 بعد تسجيل 32 حالة وفاة جديدة.

وذكرت الوزارة أنه وعلى مدى الأيام السبعة الماضية تم تسجيل 4264 حالة جديدة في المستشفى بما في ذلك 893 في وحدات العناية المركزة.