بمشاركة دولية وعربية ومحلية.. انطلاق سباق دروب تشرين الأول للدراجات في اللاذقية

اللاذقية-سانا

انطلق اليوم سباق دروب تشرين الأول للدراجات الذي ينظمه الاتحاد الرياضي العام بالتعاون مع وزارة السياحة ويستمر حتى السادس من الشهر الجاري وبمشاركة دولية وعربية ومحلية.

ووسط تغطية إعلامية دولية وعربية ومحلية واسعة بدأ السباق الذي يشارك فيه 165 متسابقاً في مرحلته الأولى من قرية الدالية بريف منطقة جبلة ويمتد حتى ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد في مدينة القرداحة بطول 48 كم.

ويشمل خط سير السباق العديد من القرى ذات الطبيعة الخلابة الغنية بالهضاب والتلال والسهول وتتخلله محطات استراحة للفرق المشاركة يتم خلالها التزود بالمياه والطعام والمعدات اللوجستية اللازمة.

والمرحلة الثانية من السباق الذي تشارك فيه فرق من جمهورية روسيا الاتحادية تتارستان ولبنان وتونس وفلسطين وعدة فرق من سورية تتضمن مسيراً يبدأ من مفرق مطعم العامر بمدينة القرداحة إلى بلدة صلنفة التي يبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 1130 متراً ويمتد بطول نحو 32 كم مروراً بالعديد من القرى الساحرة بجمالها الطبيعي وتلالها ومنحدراتها ووديانها يتبعها قيام الفرق المشاركة بزراعة الأشجار في بعض المواقع التي تعرضت للحرائق ومنها محمية الشوح والأرز.

وفي اليوم الثالث والأخير يجري السباق الجبلي للمتسابقين المخضرمين رجال وسيدات وشباب وشابات على طريق جوبة برغال بطول واحد كيلومتر يجري بعدها تتويج الفائزين في فندق نسمة جبل بريف القرداحة.

وكانت محافظة اللاذقية أتمت الاستعدادات اللازمة لإنجاح هذه الفعالية الرياضية من خلال جميع المديريات والشركات العامة التي عملت على تأهيل وصيانة الطرقات على محور السباق مع حملات نظافة شاملة وتعزيل جوانب الطرقات.

كما تم التنسيق مع مديرية الصحة لوضع نقاط طبية ثابتة ومتحركة على المحور استعداداً لأي طارئ أثناء السباق مع دوريات للمرور على مفارق الطرقات ودهن المطبات وفق اشتراطات الاتحاد الرياضي العام.